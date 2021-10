V skupnem seštevku za SP po 14 dirkah vodi Nizozemec Jeffrey Herlings s 555 točkami, drugouvrščeni Francoz Romain Febvre jih je zbral 531, tretjeuvrščeni Slovenec Tim Gajser pa 528. Do konca letošnje sezone so še štiri dirke, kar pomeni, da je na razpolago še kar 200 točk, zato se lahko še marsikaj spremeni. Toda ob podatku, da je Herlings doslej dobil kar 12 od skupno 28 posamičnih voženj (Gajser 6, Febvre 4), 25-letni slovenski šampion v boju za ponovni naslov svetovnega prvaka nujno potrebuje tudi kakšen spodrsljaj na progi vodilnega Nizozemca, ki je letos dobil že sedem dirk.

Očitno sta v zadnjem delu sezone Herlings in Febvre v boljši formi od Gajserja – ta v šestih vožnjah na zadnjih treh dirkah (Francija, Španija, Italija) ni niti enkrat zmagal, Francoz dvakrat, Nizozemec pa kar štirikrat. Gajser za Herlingsom zaostaja že za 27 točk (zmaga v posamični vožnji prinaša 25 točk), a seveda še ni obupal v lovu za četrtim naslovom – po letih 2016, 2019 2020 – svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. »Obe nedeljski vožnji sta bili zelo težki. Sam sem si otežil delo v obeh s slabšima startoma, tako da me je obakrat čakalo veliko prehitevanj. Ni bilo dovolj za zmago, a že jutri se vračamo na progo v Pietramurati. Vem, da sem blizu, boril se bom do konca in nič še ni odločenega v boju za prvaka,« pravi Tim Gajser pred drugo od treh dirk na trdi podlagi na progi Crossodrome Ciclamino.

Slovenski navijači so ob progi pripravili odlično vzdušje, a tudi njihova bučna podpora ni pomagala Gajserju višje od tretjega mesta. »Poleg zahvale vsem v moji ekipi bi se rad zahvalil tudi navijačem, ki so me prišli spodbujat. To res cenim in vedno mi privabijo nasmešek na obraz,« meni šampion iz Pečk pri Makolah. Da boj za naslov svetovnega prvaka še zdaleč ni izgubljen, potrjujejo tudi besede Marcusa Pereire de Freitasa, direktor Gajserjeve ekipe Honda: »Tim se je dobro odzval na težave, ki jih je imel na progi. V drugi vožnji je postavil odlične čase, zgolj malenkosti so ga ločile od zmage. Toda do konca sezone so še štiri dirke, vemo, da lahko Tim tudi zmaguje, ampak starti morajo biti pravi. Prepričani smo, da stvari še lahko obrne v svoj prid.«

Jutri bo v Pietramurati poleg Gajserja slovenske barve zastopal tudi mladi Jan Pancar v razredu MX2, ki je v skupnem seštevku za SP na 19. mestu z 99 točkami. Današnji vožnji v razredu MXGP bosta ob 13.15 in 16.10, v razredu MX2 pa ob 12.15 in 15.10.