Začeli odvažati odpadke iz Stanežič

V družbi Prenova-Gradbenik so začeli odvažati gradbene odpadke z nasutja v Stanežičah, kamor so po ugotovitvah inšpektorata nelegalno odlagali material z gradbišč na Tržaški in Dunajski cesti. Odvoz poteka neredno, tako da je glede na količino materiala težko pričakovati, da bo nasutje počiščeno do konca leta.