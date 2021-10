Ob rob temi o grozilnih pismih

Javnost je bila obveščena, da so premier in trije njegovi ministri ter poslanec Jelinčič in poslanski skupini SMC in DeSUS prejeli pisma, v katerih se jim grozi s smrtjo, vsakemu pismu pa je priložen naboj za kalašnikovko. Vsa pisma imajo na kuverti naslov, napisan z isto roko. Pri tem je nesporno dvoje: da so ta in taka pisma vredna vse obsodbe in pa da zahtevajo temeljito preiskavo, ki naj pripelje do storilca tega gnusnega dejanja, tako da lahko potem sodišče opravi svoje delo.