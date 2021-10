Več kot leto in pol traja diktatura sedanje vlade, ki lagodno ureja vse življenje v državi skoraj izključno z odloki, ki jih sproti razveljavlja ustavno sodišče. Tvitanje imamo namesto uradnega lista. Priča smo odrinjenemu visečemu parlamentu, ki bi moral sprejemati ustrezne zakone, pa ga vlada ignorira. Priča smo obotavljivemu predsedniku države, ki ne zmore odločne besede v prid demokracije. Priča smo neverjetnemu klientelizmu, pohlepu, krajam družbenega imetja, goljufanju z nabavami različne opreme z državnim denarjem, poskusom podiranja javnega šolstva, vpletanju Cerkve v državne zadeve, rušenju javnega zdravstva. Spisek lumparij, zaničevanj, strašenja, groženj, šikaniranja je popoln. Povrhu pa še popačeni statistični podatki, ki jim ne verjamem nič. Prirejeni so po meri oblastnikov. Spomnimo se, da so med prvimi zamenjali prav direktorja republiškega statističnega urada. Brez razlogov in z jasno tendenco ponarejanja podatkov.

Tudi zunanji minister je imel prav. Postali smo prepoznavni na diplomatskem zemljevidu sveta. Blatimo ameriškega predsednika, prepiramo se s komisijo EU, vedemo se zaničljivo do evropskih poslancev, zaničevanje do sodstva kažemo z neimenovanjem delegiranih javnih tožilcev, uničevanjem medijev, ki niso po godu stranki SDS in njegovemu vodji.

Za vojsko dajemo desetine milijonov, in to za staro železo z razlago sodobnega opremljanja, v resnici pa podpiramo ameriško orožarsko industrijo. Sami lahko izračunate, koliko stanovanj za mlade bi lahko zgradili za ta denar. In tako naprej v neskončnost. Lumparija za lumparijo. Po vseh teh blokadah je jasno, da trem četrtinam volilcev ostane samo še ulica, da izrazimo svoj gnev.

To je oblast, ki si ne upa stopiti pred državljane (Kredarica) in sprejeti dialoga, povedati, kaj bo dobrega storila za državljane, predstaviti jasne račune. Ta oblast zlorabi policijo – te fante in dekleta, ki so krivi le toliko, da so v to službo šli, s plemenitim namenom, da bodo v službi ljudi, pa so deležni vsega gneva, nakopičenega v ljudeh, namenjen pa je oblastnikom. Kako značilna poteza za to oblast.

Za nameček pa nam mag. Branko Grims, vidni član SDS, predstavi pravo definicijo stanja v državi. Navajam: »Včeraj (5. 10. 2021) je bil veličasten dan za Slovenijo. Dokončno je bila v zgodovino poslana socialistična milica in dobili smo moderno, učinkovito policijo.« Moral bi dodati samo še – ki brani elito oblasti.

Da, do 5. oktobra smo še vedno poznali neke vrste ljudsko milico/policijo, katere zakonska naloga je bila braniti in varovati ljudi, premoženje in ustavno ureditev Republike Slovenije. Dobrih 55 let je trajalo šolanje in vzgajanje nekdanje milice, sedanje policije, da je dobila tak ugled med ljudmi. Borba za ohranitev avtohtone policije je namreč trajala več let. Šola v Tacnu je bila ves čas, prav od ustanovitve leta 1967, na udaru zveznih ukrepov in pritiskov. Vrhunec je bil leta 1986 s skupnimi vzgojno-izobraževalnimi jedri, skupnimi oznakami, oborožitvijo, poveljevanjem in drugimi načini podrejanja zveznim oblastem. Vse grožnje je tedanje vodstvo MNZ uspešno odbilo. V osamosvojitveno vojno smo prišli z več kot 7000 dobro oboroženimi, policijsko in vojaško doma izurjenimi miličniki. Usposobljeni so bili za vsako nalogo, vojaško in policijsko. V vojni smo imeli v Sloveniji 12 žrtev. Od teh je bilo sedem miličnikov. Ste o teh socialističnih miličnikih govorili, mag. Branko Grims?

Milica/policija s svojim ugledom je bila ves čas trn v peti velikim osamosvojiteljem. Ni naključje, da je bil zato za ministra za notranje zadeve postavljen Aleš Hojs, predsednik posebnega, najbolj zaslužnega združenja veteranov vojne za Slovenijo – VSO. Vsi ostali veterani, miličniki, policisti, vsi ljudje, ki so se vsak na svoj način borili za samostojno Slovenijo, pa so – nič.

Mit o dobri policiji je bilo treba uničiti, da bi bili sami večji kot drugi. In seveda manj nevarni pri različnih preiskavah lumparij te oblasti. Z vsemi sredstvi, političnimi in uradnimi, je treba policijo razdrobiti, jo osramotiti, potisniti na rob, da bo postala brezzobi tiger. Nekako tako, kot so to danes viseči predsednik države, opravilno nesposobni parlament, tavajoče ustavno sodišče, pravosodje, tožilstvo, onemoglo zdravstvo, šolstvo…

Zato je vodstvo MNZ in policije z velikim užitkom navdušeno nagnalo proti demonstrantom ves represivni arzenal, ki ga premore policija. Izpostavljeni policisti so bili priročna tarča demonstrantom, ki so svoj gnev, svoj ne oblastnikom, tako izkazovali policistom. Priznam, da mi jih je žal. Fejst fantje in dekleta so še vedno, le ta čas in ta oblast jim nista naklonjena. Zloraba njihove moči je milo rečeno zločin nad policijo. In Slovenijo.

Dušan Kaplan, Ljubljana