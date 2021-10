Trenerja Cedevite Olimpije Jurice Golemca že dolgo nismo videli tako zaskrbljenega, kot je bil po nedeljskem porazu proti Budućnosti. Nekdanji odlični košarkar je s svojim moštvom v jadranskem tekmovanju doživel že tretji zaporedni poraz, obenem pa ima težavo, ki postaja iz tekme v tekmo večja. Ljubljančanom namreč pošteno škripa pri organizaciji igre, kjer predvsem Marcus Keene (še) ne daje pričakovanega. Golemcu za zdaj ne ostane drugega, kot da z Američanom vztraja in upa, da bo razumel njegovo sporočilo, ki pravi, da mora v prvi vrsti skrbeti za razigranost soigralcev. Olimpija danes v drugem krogu evropskega pokala gosti francoski Bourg, proti kateremu bo po zmagi proti Gran Canarii poskušala nadaljevati dober uvod v evropsko tekmovanje ter s tem vsaj za trenutek omiliti jadranske tegobe.

Pullen svetla točka

»Veliko razmišljamo in delamo s Keenom in Luko Rupnikom. Pogovarjamo se z njima, na kakšen način lahko najbolje pomagata ekipi. S tem bomo nadaljevali in ju poskušali uporabljati čim več, da razbremenimo tudi druge igralce, predvsem Jacoba Pullena, ki bi nam lahko dal še več, če bi igral na svojem naravnem položaju, torej na dvojki,« je o tegobah z organizatorjema igre povedal Jurica Golemac. Izkušeni Pullen Keena in Rupnika sicer odlično nadomešča, a jasno je, da sam ne bo mogel nositi celotnega bremena skozi sezono, saj je že zdaj očitno, da mu zaradi dodatnih nalog zmanjkuje moči v tesnih končnicah. »Na začetku sezone sem omenil, da Jacob na priprave ni prišel v dobrem stanju, imel je tudi nekaj osebnih težav. Dokler ga nismo spravili v fizično formo, ga nismo želeli riniti na enico. Zdaj je prišel na optimalno težo, tudi osebne težave je odpravil, kar se vidi v njegovi igri,« je najboljšega strelca moštva pohvalil Golemac.

Zaradi težav z organizacijo igre prihaja v zaključku tekem do napačnih odločitev, kar je Olimpiji odneslo vsaj zmagi proti FMP in Budućnosti, pa tudi resnejši boj za uspeh proti Crveni zvezdi. Tudi osredotočenosti na parketu v zmajevem gnezdu posvečajo veliko pozornosti. »Na treningih vadimo situacije iz zaključkov tekem, tudi drugi ljudje so vključeni, da nam pomagajo pri osredotočenosti na parketu. Je pa pri teh stvareh tako, da moraš imeti tudi nekaj sreče, ki pa ne pride sama od sebe. Moraš si jo zaslužiti skozi tekmo, mi pa si je očitno še nismo,« pravi Olimpijin trener, ki je ciljal tudi na številna nesrečno zgrešena polaganja in odbite žoge iz obroča pri metih. Pri Olimpiji se jih je na zadnjih tekmah nabralo resnično veliko.