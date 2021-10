V Podčetrtku bo eden izmed osmih turnirjev glavnega dela evropske lige prvakov, poleg Dobovca pa se bodo za tri prosta mesta v elitnem delu tekmovanja potegovali še portugalski Sporting, francoski Asnieres Villeneuve 92 in kazahstanski Atyrau. Glavni favorit je aktualni klubski evropski prvak Sporting, ki ima glavnino reprezentance Portugalske, ki je v finalu svetovnega prvenstva v Litvi porazila Argentino. Poleg tega so ti reprezentanti tudi aktualni prvaki Evrope, naslov pa so si priigrali v Ljubljani leta 2018.

Kapetan Dobovca Rok Mordej se dobro zaveda razmerja moči v Podčetrtku. »Pred nami je zelo težka skupina. A verjamem v našo kakovost in da bomo pravi, ko bo to najbolj potrebno, ter se uvrstili med evropsko elito.« Sporting bo igral z osmimi ali celo devetimi reprezentanti Portugalske, Francozi imajo poleg legendarnega Ricardinha še tri Brazilce, kopico reprezentantov Francije in dva Maročana, Kazahstanci pa kar pet Brazilcev in nekdanjega ruskega reprezentanta Aleksandra Fukina. »Pričakovati je, da bo Sporting upravičil vlogo favorita in dobil vse tri tekme, za še dve prosti mesti pa se bomo udarili mi, Francozi in Kazahstanci,« dodaja kapetan Mordej.

Klub iz Obsotelja, ki sta ga v ligi prvakov doslej vodila Zoran Tesko (enkrat) in Kujtim Morina (trikrat), si letos želi še pete uvrstitve med elitno šestnajsterico. Eden izmed osmih gostiteljev turnirjev glavnega dela ter štirikratni državni in trikratni pokalni prvak Slovenije pred novo sezono ni doživel večjih rošad v igralskem kadru, kar je velik plus. »Drži, zato nismo potrebovali časa za uigravanje ekipe. Bistveno je, da na obrazih mojih igralcev vidim željo in lakoto po uspehih ter zmagovalno miselnost,« opisuje trener Dobovca Kujtim Morina. Hrvaški strateg je pred današnjim začetkom turnirja, na katerem pričakuje tudi bučno podporo gledalcev, optimistično razpoložen: »Dobro smo, vsi smo zdravi. Na voljo imam vse igralce, kar je predpogoj, da lahko razmišljamo o svojih ciljih. V Podčetrtku nas čaka trenutek, ko se sezoni že daje pečat. Jasno nam je, da ob pogledu na kakovost nasprotnikov brez krvavih kolen ne bo uspeha. Uspeh pa bo le, če se prebijemo med šestnajst najboljših v Evropi.«

Dobovec, ki letos praznuje 43. rojstni dan, je v ligi prvakov vsakič (štirikrat) prišel vsaj med šestnajst najboljših ekip v Evropi: v sezonah 2015/16, 2018/19, 2019/20 in 2020/21. V minuli sezoni je bil zaradi pandemije koronavirusa tekmovalni sistem nekoliko spremenjen, Dobovec pa je kot prvi slovenski klub v zgodovini igral na sklepnem turnirju najboljše osmerice v Zadru na Hrvaškem. Bil je sedmi, potem ko je v četrtfinalu izpadel proti kasnejši finalistki Barceloni. V tej sezoni bodo iz skupin od 1 do 4 napredovale po tri najboljše ekipe (Dobovec je v skupini 2), iz skupin od 5 do 8 pa le zmagovalci, torej skupno 16 klubov. Elitni del lige prvakov bo potekal med 23. in 28. novembrom, zmagovalci skupin pa si bodo zagotovili sklepni turnir aprila 2022.

Spored turnirja v Podčetrtku, prvi krog, danes: Sporting – Asnieres Villeneuve 92 (ob 17.30), Atyrau – Dobovec (20), drugi krog, jutri: Atyrau – Sporting (17.30), Dobovec – Asnieres Villeneuve 92 (20), tretji krog, sobota, 30. oktober: Asnieres Villeneuve 92 – Atyrau (17.30), Dobovec – Sporting (20).