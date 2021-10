Agencija za varnost prometa (AVP) je na vpadnicah v vseh enajstih mestnih občinah konec letošnjega avgusta ponovno preverjala, koliko voznikov med vožnjo uporablja mobilni telefon in koliko je nepripetih z varnostnim pasom. Opazovanje so opravili 15 dni po uveljavitvi novele zakona, ki je uvedla strožje kazni za uporabo telefona med vožnjo. V štirih urah, zajetih v štetje (v jutranji in popoldanski prometni konici), sta telefon uporabljala dva odstotka voznikov. Z varnostnim pasom pa jih ni bilo pripetih 1,3 odstotka. Prvo opazovanje je potekalo konec januarja. Takrat je bilo stanje nekoliko slabše: telefon jih je uporabljalo 2,7 odstotka, nepripetih pa je bilo 3,9 odstotka. Takrat je potekala nacionalna preventivna akcija ozaveščanja o tvegani uporabi naprav in opreme, ki voznike ovirajo med vožnjo. Prav tako tudi poostren policijski nadzor.

V času prvega štetja je bila gostota prometa na mestnih vpadnicah zaradi ukrepov za zajezitev epidemije nekoliko manjša. Kljub temu je v štirih urah na enajstih lokacijah kar 1482 voznikov (od 55.503) uporabljalo mobilni telefon in tako tvegalo povzročitev nesreče. Ob drugem štetju je bil promet večji, a tistih, ki so za volanom rokovali s telefonom, je bilo manj (1162 od 59.141). Največji delež voznikov (gre za delež od vseh voznikov v posamezni občini, ki so v času štetja pripeljali mimo točke štetja), ki so uporabljali telefon, je bil tako prvič kot drugič na območju Celja (januarja 5 odstotkov, avgusta 5,4) in Maribora (januarja 4,2 odstotka, avgusta 3,1). Na tretjem mestu je bilo januarja Novo mesto (5,7 odstotka), avgusta pa Koper (2,55 odstotka). Največji napredek pri neuporabi telefona so zabeležili na novomeški lokaciji (s 5,7 na 0,4 odstotka).

Kritičnih pet sekund Policija je sicer do 15. oktobra obravnavala več kot 29.000 kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 8,9 odstotka vseh kršitev cestnoprometnih predpisov. AVP opozarja na tuje raziskave, da je med pisanjem SMS-sporočila in pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno pet sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. V tem času pri hitrosti 60 kilometrov na uro prevozi več kot 83 metrov. V naselju, pri 50 kilometrih na uro, pa skoraj 70 metrov. Na avtocesti pri hitrosti 130 kilometrov na uro v tem času prevozi kar 180 metrov, na hitri cesti (100 kilometrov na uro) pa 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot če bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Zmanjšuje se torej zbranost voznika in pozornost na dogajanje okoli njega. Lahko spregleda pešca, kolesarja, drug avto, na situacijo se ni sposoben pravočasno in pravilno odzvati. Prav tako je treba opozoriti, da vozniki, ki uporabljajo telefon, povzročajo zastoje v prometu. Kar zadeva varnostni pas, avgusta ni bilo pripetih 750 voznikov (1,3 odstotka), januarja pa 2174 (3,9 odstotka). Ob obeh meritvah je bil najvišji delež nepripetih voznikov na območju Ptuja (januarja 8,9 odstotka, avgusta 3,9). Na drugem in tretjem mestu sta bila januarja Koper (8,5 odstotka) in Novo mesto (8,1 odstotka), avgusta pa Slovenj Gradec (2,5 odstotka) in Nova Gorica (2,4 odstotka). Največji napredek so zaznali na koprski (z 8,5 na 0,9 odstotka) in novomeški lokaciji (z 8,1 na 0,4 odstotka).