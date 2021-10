Mislim svoje mesto: Solzna dolina

Odkar se po njenih ulicah odvija dramatična zgodba protestov in demonstracij, je Ljubljana poleg tega, da je glavno mesto, univerzitetno mesto, zeleno mesto in še mnogo tega, postala še alternativni politični zemljevid, razgrnjen po prostoru in v času. Sprehodite se po središču mesta tam, kjer potekajo različna uporna zbiranja in poskusi njihovega policijskega zatiranja. Policija je na ključnih točkah pustila zalogo ograj, s katero je obeleženo, katere stavbe bodo branili pred protestniki, pa tudi v katere ulice jih bodo usmerjali in jih skušali ustaviti ali odpraviti domov, od koder že so prišli. Sledi policijske taktike, ki ni namenjena vzdrževanju zakonitega reda in miru, ampak preprečevanju uporništva, pa so le prva zadeva, ki jo ugledate na mestnem telesu.