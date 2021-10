Vsaka primerjava z »neurejeno in zblojeno« Evropo je seveda odveč, tam se ljudje držijo moralnih principov in politične higiene kot pijanec plota, tudi odstopijo, če zagrešijo kakšno grdobijo… Sodobna Poljska, Madžarska in zdaj še Slovenija bodo že postavile nove norme, kako se vodi pošteno in neodvisno politiko.

Ne morem mimo odličnega zapisa kolumnista Dnevnika Dragana Petrovca, ki je primerjal stanje ob koncu druge svetovne vojne in našo situacijo, v njej pa »zelenega« ministra Tonina, ki bi rad z moraliziranjem naredil atentat na svojega velikega vodjo. Ne bo mu uspelo, ob svoji upogljivosti bo kvečjemu naredil medvedjo uslugo svoji stranki in jo potisnil iz parlamenta. Bi mu pa priporočil, da malo pogleda stanje morale na področju, za katero se je tudi z imenom opredelila njegova stranka. Svetal zgled je francoska cerkev, ki je naročila in izvedla obsežno raziskavo o pedofiliji. Rezultati so v vedno manj katoliški Franciji šokantni. Kaj pa pri nas, gospod Tonin?

Morda pa bi bil to korak v pravo smer namesto vedno večjega vpliva Cerkve na državno politiko, posebno zdaj, ko so na pragu volitve? Sedmi člen Ustave RS govori o tem, da so država in verske skupnosti ločene, mar ne?

Srečo Knafelc, Krvava Peč