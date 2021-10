Drugi del razstave Hinka Smrekarja

Od začetka julija do začetka oktobra je bilo v Narodni galeriji mogoče obiskati razstavo Hinka Smrekarja, ki je ponudila njegovo ustvarjanje od leta 1902 do 1917. Jutri bodo odprli še drugi del razstave del, ki so nastajala po letu 1918 in vse do slikarjeve smrti leta 1942.