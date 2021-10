»Pri meni doma je,« je o tem, kje je odstavljeni premier, povedal al Burhan. Hamdokovo zdravstveno stanje je po generalovih besedah dobro. Dodal je, da se bo lahko po koncu krize vrnil domov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hamdokova vlada je kmalu zatem znova pozvala k takojšnji izpustitvi premierja in vseh drugih, ki jih je vojska aretirala. To so njegova žena, ministri in civilni člani vladajočega suverenega sveta. Napovedali so nadaljevanje protestov in državljansko nepokorščino v znak nasprotovanja udaru, je sporočilo ministrstvo za informiranje.

K izpustitvi sudanskega premierja pa je pred izrednim zasedanjem Varnostnega sveta ZN o Sudanu znova pozval tudi generalni sekretar svetovne organizacije Guterres. Poudaril je, da politične delitve preprečujejo, da bi VS ZN ukrepal, medtem ko se države po svetu spopadajo s pandemijo covida-19 ter socialnimi in gospodarskimi težavami.

»Ti dejavniki ustvarjajo okolje, v katerem nekateri vojaški voditelji menijo, da lahko delajo, kar želijo, saj se jim ne bo zgodilo nič,« je povedal Guterres. »Predvsem velike sile pozivam, da stopijo skupaj za enotnost varnostnega sveta, da bi zagotovili učinkovito odvračanje v zvezi s to epidemijo državnih udarov,« je poudaril po poročanju tujih agencij.

Podobno je opozoril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. »Ta poskus spodkopavanja tranzicije Sudana k demokraciji ni sprejemljiv. Če se situacija ne bodo nemudoma obrnila, bo to imelo resne posledice pri zavezah EU, tudi glede njene finančne podpore,« je posvaril v izjavi.

V Sudanu se sicer danes nadaljujejo protesti proti vojaškemu prevratu. Po navedbah ministrstva za informiranje je vojska na protestnike pred generalštabom sudanske vojske streljala s pravimi naboji. Neodvisni Osrednji odbor sudanskih zdravnikov je sporočil, da so umrli štirje ljudje, okoli 80 jih je bilo ranjenih.