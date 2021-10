»Delovna skupina intenzivno preiskuje sume kaznivih dejanj Grožnje, zbira obvestila in izvaja druge kriminalistične postopke. Vzporedno s tem se na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju izvajajo forenzične preiskave zaseženih predmetov, » so sporočili iz Generalne policijske uprave in poudarili, da je prevzem vodenja kriminalistične preiskave posledica zahtevnosti preiskovanja večjega števila istovrstnih kaznivih dejanj, ki so bila izvršena v krajšem časovnem obdobju, pri čemer so grožnje sporočene na specifičen način, s pošiljanjem nabojev na naslove oškodovancev – visokih političnih predstavnikov.

