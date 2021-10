Na ameriških tleh se nadaljuje sezona objav poslovnih rezultatov družb za tretje četrtletje, ki se je izkazala za bistveno boljšo od pričakovanj. Po trenutno objavljenih rezultatih 117 družb, vključenih v indeks S&P 500, so dobički na letni ravni v povprečju porasli za 32,7 %, 81 % družb pa je z objavo poslovnih rezultatov poskrbelo za pozitivno presenečenje v primerjavi s pričakovanji analitikov. Nadpovprečno so se odrezale predvsem družbe, katerih dejavnost je povezana z gospodarskim ciklom (energija, materiali, industrija, IT), medtem ko so v skladu s pričakovanji najmanjšo rast prihodkov zabeležile družbe iz zrelih dejavnosti, kot so finance, javna oskrba ter temeljne potrošne dobrine.

Objavljeni gospodarski podatki v preteklem tednu v ZDA so bili mešani. To še posebej velja za nepremičninski sektor, kjer je prodaja obstoječih stanovanj meseca septembra nepričakovano poskočila na najvišjo raven od januarja, nasprotno pa je bilo število izdanih gradbenih dovoljenj in začetkov gradnje novih domov precej pod pričakovanji, prošnje za hipotekarne kredite pa so na tedenski ravni upadle zaradi dviga obrestnih mer. Tedenski zahtevki za nadomestilo za brezposelnost so se znižali za več kot pričakovano in dosegli novo najnižjo raven v obdobju pandemije. Še vedno močno proizvodno in storitveno dejavnost v oktobru pa je zasenčilo poročilo o industrijski proizvodnji, ki se je septembra, zaradi motenj povzročenih zaradi orkana Ida in težav z dobavno verigo v avtomobilski industriji, na mesečni ravni skrčila za 1,3 %.Pozornost vlagateljev na stari celini je bila v večji meri usmerjena v objave gospodarskih podatkov. Okrevanje gospodarstva v območju z evrom po podatkih IHS Markit izgublja zagon, saj velike težave v dobavnih verigah povzročajo rasti cen, kakršnim nismo bili priča v zadnjih dveh desetletjih. Po podatkih indeksa nabavnih menedžerjev PMI, ki ga objavlja IHS Markit, se je poslovna aktivnost v evrskem območju oktobra upočasnila že tretji mesec zapored. K upočasnitvi pa so v največji meri botrovala vse večja ozka grla v dobavni verigi in nenehne motnje,povezane s koronavirusom. Spodbuden ostaja podatek, da dejavnost v proizvodnem in storitvenem sektorju še vedno ostaja krepko nad mejo 50 točk, ki nakazuje rast.

Kitajskemu nepremičninskemu gigantu Evergrande prejšnji teden ni uspela prodaja 50,1 % deleža enote za nepremičninske storitve družbi Hopson Developments. Proti koncu tedna pa je podjetje razveselilo z novico, da jim je kljub temu uspelo pravočasno izpolniti kratkoročne obveznosti iz naslova izplačila kuponov. Vlagatelje je pomirila tudi izjava kitajske centralne banke, da so tveganja, povezana s širšim vplivom propada 300 milijard dolarjev težkega dolga podjetja na kitajsko gospodarstvo, obvladljiva. Ob odsotnosti ostalih novic je bila na Kitajskem v prejšnjem tednu v ospredju še objava podatkov o gospodarski rasti, ki je v primerjavi z enakim obdobjem lani znašala 4,9 %. Objava je poskrbela za negativno vzdušje na kapitalskih trgih v pričetku tedna, saj sta energetska kriza in pomanjkanja surovin vodila v upočasnitev rasti.