Leta 2009 potrjeni cilji EU so do leta 2020 predvideli zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov glede na raven iz leta 1990, najmanj 20-odstotni delež obnovljivih virov energije ter 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti.

EEA ocenjuje, da so bili cilji na ravni unije izpolnjeni, pri čemer pa so presežki določenih držav nadoknadili za neuspeh drugih, navaja EEA. Skupno 11 držav - Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Grčija, Italija, Latvija, Luksemburg, Portugalska, Španija in Švedska - je doseglo ali preseglo nacionalne cilje na vseh treh področjih.

Izpusti toplogrednih plinov 27 članic EU so leta 2020 glede na 1990 padli za 31 odstotkov, ocenjuje EEA. Najbolj so upadli izpusti v sektorjih, ki jih pokriva evropska shema trgovanja z izpusti ETS, medtem ko je bil v sektorjih, ki jih pokrivajo nacionalni cilji, vključno s transportom, stavbami in kmetijstvom, napredek počasnejši.

V skladu s cilji je izpuste do leta 2020 po ocenah zmanjšalo 21 držav. To ni uspelo Bolgariji, Cipru, Finski, Nemčiji, Irski in Malti.