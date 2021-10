Predlog zakona, ki so ga vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih poslancev (NeP), bi uveljavil proračunski vir za gradnjo stanovanj v skupni višini 1,3 milijarde evrov, in javno službo gradnje, prenove ali nakupa stanovanj, namenjenih za oddajo v stabilen in dolgoročen najem, najemnina za 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje pa ne bi smela preseči 350 na mesec. Luka Goršak, predsednik Mladega foruma SD, meni, da je potrebna čimprejšnja implementacija zakona: »Stanovanja so naša pravica, ne problem. S tem bi potencialno rešili krizo, ki je v Sloveniji velika.« In dodaja, da morajo stanovanja postati dostopna v vseh večjih mestih, ne zgolj v Ljubljani. K reševanju problematike in zagotavljanju dostopnih stanovanj za vse je med drugim države EU pozval tudi Evropski parlament.

Marko Koprivc, SD, je povedal, da upa, da se bodo poslanke in poslanci začeli zavedati, kako alarmantno je stanje na področju stanovanjske politike. Poudaril je tudi, da se predlagani zakon zgleduje po modelu drugih držav, kjer preverjeno deluje. »Stanovanja so stalna socialna pravica,« je povedal in dodal, da bodo kljub nesprejetju zakona ukrepali naprej. Danes bodo v okviru njihove kampanje s posebnim prevoznim sredstvom obiskali vsa večja mesta v Sloveniji.