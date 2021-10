»Operacijo DarkHunTOR je sestavljala vrsta ločenih, a komplementarnih akcij v Avstraliji, Bolgariji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Švici, Združenem kraljestvu, ZDA in na Nizozemskem«, so pojasnili na Europolu, ki je skupaj z evropskim uradom za pravosodno sodelovanje Eurojustom usklajeval operacijo.

Aretirali so 150 ljudi, vpletenih v prodajo ali kupovanje nezakonitih dobrin na spletu. Od tega 65 v ZDA, 47 v Nemčiji, 24 v Veliki Britaniji, v Italiji in na Nizozemskem pa so aretirali po štiri ljudi. Številni med aretiranimi so bili obravnavani kot pomembne tarče.

Organi pregona so v operaciji zasegli 26,7 milijona evrov v gotovini in virtualnih valutah, 45 kosov strelnega orožja in 234 kilogramov drog.

Italijanska policija je ob tem razbila spletni tržnici na temnem spletu DeepSea in Berlusconi, na katerih je bilo naprodaj 100.000 nezakonitih produktov.

Operacija DarkHunTOR je sledila operaciji v Nemčiji, v okviru katere je nemška policija januarja letos razbila največjo spletno tržnico na darknetu, ki naj bi jo avstralski operater uporabljal za prodajo mamil, ukradenih podatkov o kreditnih karticah in zlonamerne programske opreme.

»Bistvo tovrstnih operacij je kriminalcem, ki delujejo na temnem spletu, sporočiti, da imajo organi pregona sredstva in globalne partnerje, da jih razkrijejo in zahtevajo odgovornost za njihove nezakonite dejavnosti, tudi na temnem spletu,2 je povedal namestnik direktorja operacij pri Europolu Jean-Philippe Lecouffe.