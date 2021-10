Na dnevnem redu zadnje oktobrske seje državnega zbora je tudi glasovanje o kandidaturi pravnika in filozofa Roka Svetliča za ustavnega sodnika. Gre za že četrto ime, ki ga je v DZ poslal Borut Pahor. Pred tem so se sfižile že kandidature Andraža Terška, Anžeta Erbežnika in Janeza Kranjca. Kot poroča N1, bo Svetlič le stežka potrjen za ustavnega sodnika tudi zato, ker se glasovanja ne bosta udeležila poslanca Ivan Hršak in Franc Jurša iz vrst DeSUS. V opozicijskih strankah in v poslanski skupini nepovezanih poslancev kandidatu odrekajo podporo.

Poslanci opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP sicer obstruirajo glasovanja na današnji seji DZ, med katerimi je predvideno odločanje o ustavnem sodniku ter zakonodajnih predlogih o dohodnini in igrah na srečo. Tako so glasovanje prepustili koaliciji ter podpornikom koalicije SNS in poslancema narodnosti.

Današnji redni seji DZ bo sledila še izredna, na kateri bodo poslanci na zahtevo opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP razpravljali o razmerah v državi. Predlagatelji vladi očitajo vladanje z odloki, ustvarjanje izrednih razmer in politizacijo policije, zato so pripravili predlog priporočil, s katerimi bi DZ vladi predlagali odstop. Večina na odboru za notranje zadeve pa je ocenila, da priporočila niso utemeljena, in predlagane sklepe zavrnil. O njih tako DZ danes ne bo glasoval.

DZ je bil v splošni razpravi minuli petek razdeljen glede predloga. Opozicija je opozarjala na številne pripombe deležnikov in na to, da je bilo rešitev v predlog vnesenih po javni obravnavi. Poudarjali so, da ima večina držav EU enega ali dva ponudnika klasičnih iger na srečo ter da niso jasne posledice liberalizacije trga na finančne prilive in na družbo.

DZ je danes ob obstrukciji Levice, SAB, SD, LMŠ in nepovezanih poslancev z 39 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog novele zakona o igrah na srečo primeren za nadaljnjo obravnavo. Novela bi med drugim prinesla delno liberalizacijo področja in omogočila več prirediteljev klasičnih iger na srečo.

Razbremenitve pri dohodnini korak bližje uveljavitvi

Predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in posledično višje neto plače za vse, gre v nadaljnji postopek. Da je primeren za nadaljnjo obravnavo, je danes ob obstrukciji večjega dela opozicije menilo 43 poslancev, proti so bili trije.

Finančni minister Andrej Šircelj je povedal, da z zvišanjem splošne olajšave tisti prihodki, ki so nujno potrebni za življenje, ne bodo več obdavčeni. »Gre za moralno in etično vprašanje, ali država obdavčuje dohodke, ki so nujni za preživetje,« je dejal. Po predlogu se bo splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, postopno do leta 2025 zvišala z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov. To za delavca z minimalno plačo že leta 2022 pomeni 160 evrov več, za delavca s povprečno plačo 260 evrov več in za tistega s trikratnikom povprečne plače 330 evrov več. Do leta 2025 se bodo te številke zvišale na 640 do 1320 evrov, je povedal minister. Poleg tega naj bi se stopnja davka v najvišjem, petem dohodninskem razredu znižala s 50 na 45 odstotkov, olajšave in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine pa naj bi se znova usklajevale z inflacijo. Predvidena je tudi seniorska olajšava za starejše od 70 let, in sicer v višini 1500 evrov.

Predvidene so tudi spremembe pri obdavčitvi kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov naj bi se znižala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, ob čemer naj bi bil kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva. S 27,5 odstotka na 15 odstotkov naj bi se znižala obdavčitev dohodka od oddajanja premoženja v najem, prav tako vlada predlaga znižanje normiranih stroškov.

Predlaganim spremembam so nasprotovali poslanci SAB, NeP, LMŠ, SD, Levica in DeSUS, ki so opozarjali predvsem na nevarnost nepremišljene in neodgovorne fiskalne politike. Poslanci SAB, NeP, LMŠ, SD in Levice so glasovanje obstruirali.