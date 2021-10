V ponedeljek potrdili 2292 okužb z novim koronavirusom

V ponedeljek so opravili 6068 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 2292 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo tako 37,7 odstotka opravljenih PCR-testov. Število aktivnih primerov v državi po podatkih NIJZ znaša 20.252 in je od nedelje naraslo za 1288.