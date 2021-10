Odločitev o selitvi je posledica preventivne neodvisne varnostne ocene 35 let starega hladilnega sistema v Pivovarni Union, ki je pokazala, da ta ni več primeren za obratovanje in bi v prihodnje lahko predstavljal pomembno varnostno tveganje, so zapisali na spletni strani Pivovarne Laško Union.

Kot so pojasnili, morajo zato del proizvodnje, ki je vezan na omenjen hladilni sistem, ustaviti. »Tako bosta varjenje in fermentacija piva Union prenešena v našo pivovarno v Laškem, kjer pričakujemo, da se bo proizvodnja začela najpozneje januarja 2022,« so dodali.

Ne bo pa sprememba vplivala na portfelj izdelkov niti na blagovno znamko Union, so poudarili. Na lokaciji Pivovarne Union bodo ostale dejavnosti pakiranja in logistike piva Union. Proizvodnja brezalkoholnih pijač in vode ter upravne in korporativne funkcije lokacije ne spreminjajo, enako velja za Pivnico Union in muzej Union Experience.