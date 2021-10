Kot je razvidno iz raziskave, se v kategoriji primanjkljaja pričakuje 14 poklicev več kot za letošnje leto, v kategoriji ravnovesja 12 poklicev manj, v kategoriji presežka pa sta za prihodnje leto napovedani dve poklicni skupini manj.

Med ocenjevanimi poklici se opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja vzgoje in izobraževanja, so izpostavili na zavodu. Za prihodnje leto se namreč predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih šolah, srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih, medtem ko so pretekle napovedi predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po omenjenih poklicih.

Zadnja izvedba kaže tudi na predviden primanjkljaj pravnih strokovnjakov, ki so bili lani v kategoriji presežka.

Zaradi pomanjkanja ali odsotnosti kandidatov v poklicu bodo v primanjkljaju zdravniki specialisti, strokovnjaki za zdravstveno nego ter avdiologi in govorni terapevti.