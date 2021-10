V Sudanu se je v jutranjih ponedeljkovih urah zgodil državni udar. Kot so sporočili na facebookovi strani ministrstva za informiranje, so predsednika vlade Abdalo Hamdoka, sicer uglednega diplomata in ekonomista, odpeljali neznano kam, potem ko naj bi pozval Sudance, da zasedejo ulice in branijo revolucijo iz leta 2019.

Med številnimi aretiranimi so tudi nekateri drugi člani prehodne vlade, ki je nastala po tem, ko je leta 2019 ob množičnih protestih vojska odstavila diktatorja Omarja Al Baširja, ki je vladal 30 let. Takrat je vojska skupaj s civilnimi voditelji protestov dosegla dogovor o tranziciji in ustanovitvi skupnega suverenega sveta, ki bi državo usmerjal do parlamentarnih volitev leta 2023, prvih demokratičnih po letu 1986. Ta suvereni svet je zdaj razpuščen, na čelu države je le še vojska.

Državni udar vodi 61-letni general Abdel Fatah Al Burhan, ki je imel doslej dejansko vlogo predsednika države in je bil na čelu suverenega sveta. Na državni televiziji je včeraj opoldne napovedal oblikovanje nove vlade, v kateri bodo »sposobni ljudje«. Obljubil je demokratične volitve julija 2023.

Sicer sami generali niso enotni in oficirji, ki podpirajo nekdanjega diktatorja Al Baširja, so že konec septembra poskušali izvesti državni udar, a so to preprečili drugi oficirji na čelu z Al Burhanom.

Hude gospodarske težave

Eden pomembnih dosežkov Hamdokove vlade je bila normalizacija odnosov z Zahodom, ki je lani začel s posojili pomagati Sudanu. A še vedno je v državi visoka inflacija ter pomanjkanje hrane, goriva in zdravil, podražila sta se elektrika in plin. Gospodarske težave so vodile do hudega političnega konflikta med vojaškim in civilnim delom tranzicijskega suverenega sveta. General Al Burhan je očital premierju Hamdoku, da si je prisvojil vso oblast in da slabo vodi Sudan.

Poleg tega so v Kartumu in drugih mestih potekali množični protesti dveh taborov. Eden je pozival vojsko k prevzemu oblasti in očital Hamdokovi vladi hudo gospodarsko krizo, drugi je branil »revolucijo« iz leta 2019. Samo v četrtek se je protestov v Kartumu z zahtevo, da vso oblast dobijo civilisti, udeležilo več sto tisoč ljudi, kar so največji protesti po odstavitvi Al Baširja.

Da bi posredoval v konfliktu med generali in predstavniki civilne družbe na oblasti, je v soboto v Sudan prišel posebni ameriški odposlanec za regijo Jeffrey Feltman, ki se je srečal s Hamdokom in Al Burhanom. Takoj po puču pa je na twitterju zapisal: »To bo onemogočilo demokratična prizadevanja sudanskega ljudstva. Vsaka nasilna sprememba v prehodni vladi pa postavlja pod vprašaj ameriško pomoč.«