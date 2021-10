V nakazujočem se diplomatskem sporu med Ankaro in desetimi zahodnimi državami, ki jim je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan zaradi poziva k takojšnji turški izpustitvi borca za človekove pravice Osmana Kavale zagrozil z izgonom iz države, očitno prihaja do umiritve. Potem ko je konec minulega tedna Erdogan turškemu zunanjemu ministrstvu ukazal, da veleposlanike ZDA, Nemčije, Francije, Finske, Kanade, Danske, Nizozemske, Norveške, Nove Zelandije in Švedske razglasijo za nezaželene osebe, o takšni odločitvi te države niso bile obveščene. Turško zunanje ministrstvo ukaza očitno ni izvršilo.

Veleposlaništvo ZDA v Turčiji pa je včeraj po twitterju sporočilo, da spoštuje dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih, ki med drugim predvideva, da se diplomati tujih držav ne vmešavajo v notranje zadeve države gostiteljice. Sporočilo je potem na svojem profilu na twitterju poobjavilo več držav, katerih diplomatom je tudi grozil izgon. Erdogan je potem po včerajšnji seji vlade sporočil, da z zadovoljstvom sprejema izkazano spoštovanje dunajske konvencije. Ali je s tem odvrnjena zaostritev diplomatskih odnosov z deseterico, sprva še ni bilo jasno.

Zaostrene gospodarske razmere Zadnje Erdoganovo zaostrovanje z Zahodom je po ocenah analitikov in turške opozicije sicer povezano predvsem z vse slabšim ekonomskim položajem. Čeprav je turško gospodarstvo letos še zraslo, je turška lira letos izgubila že več kot dvajset odstotkov vrednosti (samo v minulih dneh tri odstotke). Hkrati so državljani soočeni z naglo rastočo inflacijo, ki znaša več kot dvajset odstotkov. Vsaj delno je vse slabše gospodarske in socialne razmere sicer mogoče razložiti tudi z nekonvencionalno monetarno politiko centralne banke v zadnjih letih. Ta izvaja takšno politiko, ki je blizu Erdoganu. Pred zadnjim znižanjem obrestnih mer je tako šefa centralne banke obiskal tudi vodja največje opozicijske stranke Kemal Kilicdaroglu in ga posvaril, naj ne sprejema Erdoganovih ukazov in niža obresti, za kar da bo moral tudi sam pozneje odgovarjati. Tudi v gospodarskem sektorju s takšno politiko niso zadovoljni. V največjem poslovnem turškem združenju Tusaid so pozvali k večji neodvisnosti centralne banke.