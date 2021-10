#intervju Christos Nikou, filmski scenarist in režiser: Veliki režiserski up iz Grčije

Christos Nikou je 37-letni režiser samouk iz Aten. Študija filma si ni mogel privoščiti, študiral je ekonomijo. Filmsko šolo je zato delal neuradno, na terenu kot asistent režije. Med drugim je pri filmu Podočnik sodeloval s slavnim rojakom Yorgosom Lanthimosom, zatem pa še z Richardom Linklaterjem pri drami Pred polnočjo. Potem ko je za kratki film KM prejel nagrado za najboljši kratki film v Motovunu, je osem let pozneje posnel še svoj prvi celovečerec. Sadeže pozabe je posnel tako dobro, da so ga lani v Benetkah opisovali kot veliki up grškega novega vala, na Liffu pa so mu prisodili vodomca za najboljši film.