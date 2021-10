Kot sužnjo so trije osumljeni, gre za 40-letno žensko ter moška, stara 42 in 39 let, več mesecev v Zagrebu zadrževali 26-letno dekle, z njo ravnali kot s sužnjo in jo silili v prostitucijo, poročajo hrvaški mediji. Policija jih je prijela, sumijo jih trgovine z ljudmi. Groza se je za dekle začela aprila letos, takrat naj bi jo 42-letnik, s katerim sta si bila blizu oziroma sta bila v tesnih odnosih, začel zlorabljati. S silo in grožnjami jo je prisiljeval k prodajanju njenega telesa, denar pa vzel sam in ga delil s pajdašema.

Storitve ponujala na različnih lokacijah Po navedbah hrvaške policije so z dekletom ravnali kot s sužnjo, 42-letnik naj bi bil do nje nasilen, selil naj bi jo po različnih hišah in stanovanjih v Zagrebu, v katere jo je zaklepal. Na ime žrtve naj bi celo najeli hišo v Zagrebu, ki so jo uporabljali zgolj za prostitucijo. Spolne storitve naj bi 26-letnica ponujala tudi v različnih najetih stanovanjih, apartmajih in hotelih po Zagrebu, stranke sta starejši od moških in ženska iskala z oglasi prek spleta. Koliko bodo zanje plačali, se je z moškimi vnaprej dogovorila osumljenka. V strahu za svoje življenje je mladenka ubogala ukaze. Mlajši od moških je pri kaznivih dejanjih sodeloval kot občasni voznik dekleta z ene lokacije na drugo. Po navedbah policije se je letos poleti pripetil incident – 40-letna osumljenka je žrtev odpeljala v restavracijo, kjer je od nje zahtevala opravljanje spolnih storitev. Ker se je dekle uprlo, jo je ženska nadrla in jo tudi fizično napadla. V strahu za svoje življenje je 26-letnica še vse do aretacij oktobra osumljenca ubogala. Po rešitvi naj bi žrtvi zagotovili ustrezno pomoč.