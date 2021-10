Tarča napadov naj bi bili vladni sistemi ter sistemi podjetij in nevladnih organizacij. Napade so zaznali pri Centru za obveščanje o grožnjah Microsofta (MSTIC). Glede na njihove ugotovitve, se napadi vrstijo že vse od maja.

Podpredsednik Microsofta Tom Burt je še sporočil, da skuša Nobelium ponoviti pristop, ki ga je že uporabljal v preteklosti. Napada organizacije, ki so ključne za globalno oskrbovalno verigo informacijske tehnologije. Tokrat so tarča podjetja, ki prilagajajo Microsoftove oblačne storitve za druga podjetja in organizacije. Od maja so na to opozorili več kot 140 podjetij in nadaljujejo s preiskavo. Doslej so potrdili vdor v najmanj 14 podjetij, ki jih niso imenovali.

Burt je še opozoril, da se hitrost napadov ruskih hekerjev povečuje. Pri Microsoftu so letos 600 strank obvestili že o skoraj 23.000 poskusih vdora v sistem.

ZDA so sicer zaradi lanskoletnega napada na SolarWinds uvedle sankcije proti Rusiji in izgnale nekaj diplomatov.