General Abdul Fatah al Burhan je danes sporočil, da so v Sudanu razpustili prehodno vlado in da so razglasili izredno stanje. Že pred tem so mediji poročali o državnem udaru, v okviru katerega so oborožene sile aretirale vidnejše člane vlade, med njimi premierja Abdala Hamdoka. Po navedbah ministrstva za informiranje so jih aretirali, ker niso želeli podpreti udara.

Po udaru so v prestolnici Kartum izbruhnili protesti in izgredi. Novinar nemške tiskovne agencije dpa, ki je v Sudanu, je poročal o več tisoč protestnikih na ulicah prestolnice, slišal je tudi strele in videl goreče barikade.

Ministrstvo za informiranje je sporočilo, da so vojaki začeli streljati na protestnike, ki so se zbrali pred štabom vojske.

Pri tem so bili po navedbah Osrednjega odbora sudanskih zdravnikov ubiti trije protestniki, okoli 80 ljudi pa je bilo ranjenih.

General je sicer v televizijskem nagovoru danes dejal, da bo vojska omogočila prehod k demokraciji. Po njegovih besedah želijo predati vodenje države civilni vladi po volitvah julija 2023.