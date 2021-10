Parlamentarna stranka Hrvaški suverenisti je začela zbirati podpise za razpis referenduma za zaščito nacionalne valute, oziroma da lahko Hrvaška skupno evropsko valuto evro uvede samo, če bi s tem prej na referendumu soglašala večina Hrvatov.

Suverenisti, ki so nastali leta 2019 in imajo šest saborskih sedežev, enega pa v evropskem parlamentu, predlagajo, da se v hrvaško ustavo zapiše naslednje besedilo: »Denarna valuta Republike Hrvaške je kuna, ki se deli na sto lip. Odločitev o spremembi denarne enote v Republiki Hrvaški sprejemajo volilci na referendumu.«

V lov na 368.867 podpisov

Da bi referendum o spremembi ustave bil, morajo zdaj zbrati 368.867 podpisov, kar je deset odstotkov volilnega telesa. To bodo do 7. novembra počeli na 250 lokacijah po državi. Če jim uspe, pa bo verjetno moralo najprej ustavno sodišče povedati, ali je takšno referendumsko vprašanje sploh v skladu z ustavo.

Tudi če bi referendum uspel, pa to še ne bi pomenilo, da so se Hrvati izrekli proti evru, ampak da so podprli zahtevo, da o spremembi valute odločajo volilci, ne samo vlada. Slednja bi evro rada uvedla v začetku leta 2023 brez referenduma. Bi pa že morebitni uspeh suverenistov s spremembo ustave predstavljal resen izziv za uvedbo evra. Po anketah sicer uvedbo skupne evropske valute podpira šestdeset odstotkov Hrvatov.

Poslanec Hrvaških suverenistov in član organizacijskega odbora referendumske pobude Marko Milanović Litre ne skriva, da so za ohranitev kune, vendar gre pri referendumski pobudi za več kot to, pravi. Namreč da o prihodnosti Hrvaške spet odločajo ljudje, ne da se evro »uvaja na silo«, kot pravi. Med argumenti proti uvedbi evropske valute pobudniki navajajo, da država ekonomsko nanj ni pripravljena, da bo prišlo do zaokroževanja cen navzgor in da bodo že tako revni spet najbolj nastradali.