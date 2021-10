Žogico mu je včeraj vrnil Mladi forum Socialnih demokratov, ki napoveduje zbiranje podpisov z zahtevo, da mora država zgraditi 10.000 novih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine.

Prav včeraj pa so v Ljubljani slovesno odprli eno večjih najemniških sosesk, ki je bila zgrajena v zadnjem času. Napovedano je bilo, da jo bosta družno odprla Zoran Janković in Janez Janša. A ju ni bilo. Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da sta se v času odprtja sestala na skrivni lokaciji in kovala načrt, kako bosta do prihodnjih državnih in lokalnih volitev zgradila 15.000 stanovanj s sloganom: »Zoki in vlada delata!«