Košarkarji LA Lakers imajo po dolgem času končno razlog za boljšo voljo. Potem ko so v pripravljalnem obdobju klonili na vseh šestih obračunih, so tudi redni del sezone lige NBA odprli slabo in izgubili uvodna obračuna. Proti Memphisu so LeBron James in soigralci le prebili led, ob tem pa imeli še dodaten razlog za veselje. Carmelo Anthony, ki je bil z 28 točkami tudi najboljši strelec LA Lakers in se je v moštvo iz Kalifornije preselil poleti, je na večni lestvici strelcev lige NBA na devetem mestu prehitel Mosesa Malona.

»Po 18 letih v ligi NBA sem še vedno tu in še vedno lahko igram košarko. Če sem povsem iskren, je to stvar, nad katero sem najbolj navdušen. Košarko igram s strastjo. Obožujem treninge in trdo delo, s katerim pride tudi napredek. In večere, kot je bil ta. Težko bi si izbral lepši trenutek za napredovanje na deveto mesto na večni lestvici strelcev, saj smo resnično potrebovali to zmago,« je bil po zmagi čustven Carmelo Anthony. 37-letni v Brooklynu rojeni košarkar je za napredovanje na mesto pred Mosesom Malonom na večni lestvici strelcev pred tekmo z Memphisom potreboval 15 točk, na koncu pa jih dosegel precej več. »Ni se priplazil mimo Malona. Prek njega se je povzpel odločno,« se je slikovito izrazil trener LA Lakers Frank Vogel.

Na soigralca je bil ponosen tudi LeBron James, ki ima z Anthonyjem poseben odnos. Spoznala sta se kot najstnika, nato pa bila izbrana na naboru istega leta in skupaj preživela tudi poletja v ameriški reprezentanci. »Ko kateri od mojih prijateljev pride do takšnega dosežka, jim po navadi čestitam s sporočilom, klicem ali prek družbenih omrežij. Carmelu sem lahko čestital v živo, saj sva zdaj soigralca. To je nekaj posebnega,« je pojasnil LeBron James.

Anthony takšnih trenutkov ne jemlje kot samoumevne. Od novembra 2018 do novembra 2019 je bil brez kluba, saj naj ne bi bil več dovolj dobro pripravljen za igranje v ligi NBA. »Izločili so ga. Dvomili o njem. A se ni vdal. Trdo je delal, verjel vase in bil za to poplačan. Portland mu je ponudil roko, on pa je priložnost zgrabil. Zdaj je z nami in nam je v veliko pomoč. V čast mi je, da lahko delim slačilnico z njim,« je zadovoljen zvezdnik LA Lakers Anthony Davis.

Anthony, ki bo maja dopolnil 38 let, se pri tokratnem dosežku ne želi ustaviti. »Dosegati točke v ligi NBA ni lahka stvar. Morda je videti enostavno, a verjemite, da ni. Zame je to posledica številnih let ponavljanj enih in istih stvari. Podnevi in včasih tudi ponoči. Vsako poletje, vsako sezono. Zdaj žanjem sadove vztrajnosti in profesionalnosti, na kar sem izredno ponosen. Vztrajati želim, dokler me bo kdo želel v svojem moštvu.«