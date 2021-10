Hop, Andrejček, te že imam! Če bi me hotel prepričati, bi moral na ves glas vpiti, da ni in ni avtentičen, ne da samo takole malo misliš, da ni. Ali pa mogoče je. Ne veš, kako bi se izmazal? Se bojiš, da te bo veliki vodja žrtvoval, čeprav ga samo malo posnemaš? (Dvomim, ker bi težko izglasovali novega ministra.) So pa tvoji zagovori pravcata burka, posnemaš taktiko Hojsa in Tonina: diareja blebetanja, da se zapolni čas in da bo čim manj vprašanj. (TV-voditeljem se ne sme pustiti do besede.) Namesto odgovorov in priznanja pa je treba najti krivca v drugih. Ampak »smetarji« niso nagovarjali k neplačevanju davkov, na posnetku je tvoj glas. Da ni videti nobenega utelešenja tvojih prišepetavanj, praviš. To naj bi bil dokaz, da so te le grdo namočili? Daj, no, morda pa je tvoj sogovornik bolj pošten, kot si ti, ali pa ni šlo za čateške toplice. Se boš že moral malo bolj potruditi.

Zanimivo, kaj mu najprej pride na pamet. Lepljenje. Zakaj že? Zaradi ustaljene domače prakse. Strokovnjaki bodo povedali svoje. Seveda, če bodo neodvisni, ker res več ne vem, koga vse so že omrežili. Posnetek sem poslušala. Dvakrat. Čeprav imam slab sluh in sem že malo, no, hudo, naglušna, si vseeno upam dati oceno: tudi če je v resnici zlepljen, povedo že njegovi posamezni deli dovolj.

Polona Jamnik, Bled