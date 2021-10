Nepreslišano: Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije

Smo v podobnem položaju kot drugje, saj je cena plina kot mejnega energenta določila tudi višjo ceno električne energije na celotnem evropskem energetskem trgu. Podjetja se spopadajo z višjimi cenami elektrike in plina, so pa med njimi razlike. Nekatera so energente v preteklosti zakupila z dolgoročnejšimi pogodbami in se zdaj ne soočajo z višjimi tržnimi cenami, druga pa se že. Pričakujemo, da se bodo vsa soočila z višjimi cenami že v prvi polovici prihodnjega leta. Predvsem večje družbe, ki so že sredi tega leta zakupile energijo za prihodnje leto, bodo plačale za energente precej več kot v letošnjem letu, in sicer že od prvega četrtletja naprej.