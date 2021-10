Stanovalci Savskega naselja posadili sadovnjak

Prebivalci Savskega naselja so pretekli konec tedna posadili deset sadnih dreves. V skupni akciji, v kateri so sodelovali tudi najmlajši, so med orehom na eni strani in lipo na drugi zasadili češnje, jablane, hruške, naši in slivo. Na prve sadeže pa bo treba počakati še nekaj let.