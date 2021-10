Nove raziskave Moderne kažejo obetavne rezultate cepljenja pri mlajših otrocih

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je danes sporočilo, da je njihovo cepivo proti covidu-19 varno in sproži močan imunski odziv pri otrocih, starih od šest do 11 let. Kot so dodali, bodo rezultate klinične študije kmalu posredovali regulatorjem po svet.