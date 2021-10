Skupina neodvisnih znanstvenih strokovnjakov je pregledala 82 kandidatov za terapevtike, ki so v pozni fazi kliničnega razvoja, in deset kandidatov opredelila kot najbolj obetavne za portfelj EU za zdravljenje covida-19.

Seznam desetih kandidatov je razdeljen v tri kategorije zdravljenj in se bo z novimi znanstvenimi dokazi še razširjal, so navedli v sporočilu komisije. Prva kategorija vključuje protivirusna monoklonska protitelesa, ki so najučinkovitejša v prvih fazah okužbe. Drugo kategorijo predstavljajo protivirusna zdravila za peroralno uporabo čim hitreje po okužbi, tretjo pa imunomodulatorji za zdravljenje hospitaliziranih bolnikov.

Šest izbranih terapevtikov je že v postopku tekočega pregleda ali pa je zanje bila pri Emi predložena vloga za pridobitev dovoljenja za promet. Za štiri kandidate s seznama je Ema izdala znanstveno mnenje in ko bo zbrano dovolj kliničnih podatkov, se lahko začnejo nadaljnji tekoči pregledi.