Podelitev statusa bo v obravnavi že drugič, saj v času vlade Boruta Pahorja ni bila sprejeta. Župan občine Jesenice Blaž Račič in poslanec SAB Andrej Rajh menita, da so Jesenice po vsebini že mestna občina in da izpolnjujejo za to potrebne pogoje.

Jesenice so druga največja občina in razvito središče zgornje Gorenjske. »Pridobitev statusa je pomembno za lažje delovanje v slovenskem prostoru,« je povedal Račič in dodal, da upajo, da bo pobuda v državnem zboru prepoznana in sprejeta.