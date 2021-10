V petek sta kuverti z grožnjo s smrtjo in nabojem prejela predsednik vlade Janez Janša in obrambni minister Matej Tonin. V pismu so bile na fotografiji premierja in njegove družine narisane tarče, podobno vsebino je prejel tudi obrambni minister, poroča. Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana Stojan Belšek je v izjavi za medije povedal, da sta kuverti prejeli tudi dve poslanski skupini in nekateri posamezniki. Pojasnil je, da gre za kaznivo dejanje grožnje, ki se kaznuje z zaporom do dve leti, in da storilcu še niso na sledi, preiskava že poteka, v stiku so z ogroženimi osebami, ki so varovane v skladu s protokolom in bodo podale predloge za pregon. Možni storilci in podrobnosti v zvezi s preiskavo še niso znane.

Medtem pa na družbenem omrežju Facebook glede pošiljke Janši kroži komentar poštnega uslužbenca, ki poudarja, da pismo do predsednika vlade nikakor ni moglo prispeti s strani Pošte Slovenije, saj gre vsaka pošiljka, namenjena na njegov naslov, najprej na rentgenski pregled, in da so bili »na delu kletni troli«.

