Vojska je aretirala več ministrov in visokih uradnikov, med njimi so ministri za komunikacije, finance in industrijo. Pridržali so tudi guvernerja Kartuma, aretacije pa se nadaljujejo.

Sudanska policija je v nedeljo s solzivcem razgnala na stotine protestnikov, ki so skušali blokirati glavno ulico v prestolnici.

Podporniki vojske že drugi teden zapored protestirajo v Kartumu. Pred sedežem glavnega poveljstva oboroženih sil izvajajo sedečo stavko ter zahtevajo odstop prehodne vlade. V proteste naj bi bili po navedbah oblasti vpleteni privrženci odstavljenega dolgoletnega voditelja Omarja al Baširja.