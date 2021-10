Visokoleteče napovedi košarkarjev Cedevite Olimpije pred začetkom sezone vsaj za zdaj nimajo realne osnove. Ljubljančani so v 5. krogu lige ABA proti Budućnosti po tesni končnici namreč doživeli že tretji zaporedni poraz. Visoko je v Beogradu proti Partizanu klonila Krka.

Zmaga proti Gran Canarii med tednom je v Stožice zvabila okoli 2000 ljubiteljev košarke, ki so lahko v prvem polčasu uživali v napadalni igri obeh moštev. Pobudo je imela večino časa Budućnost, ki je Ljubljančane napadala z igro po globini, kljub temu da je manjkal njen prvi center Willie Reed. Proti koncu polčasa je ravno iz tega razloga že tretjo osebno napako storil Melvin Ejim, kar je predstavljalo težavo za trenerja Jurico Golemca. V Olimpijinem napadu so prednjačili Jaka Blažič, Jacob Pullen in Marko Radovanović, ki se je očitno povsem otresel težav z gležnjem. Kljub razpoloženi trojici pa je v napadu zmajev manjkalo utečenosti, kar je bila predvsem posledica slabše igre organizatorjev igre Marcusa Keena in Luke Rupnika.

Po uvodnem košu Blažiča se je gostiteljem v drugem polčasu napadalno povsem ustavilo, saj nato kar pet minut niso dosegli točke. Z dobro obrambo so poskrbeli, da gostje niso ušli, a v nobenem trenutku niso dajali vtisa, da bi lahko tekmo spreobrnili. S trojko ob koncu tretje četrtine je energijo vlil Pullen, a je ritem po prihodu v igro znova porušil Keene. Golemac je razglašenega Američana hitro potegnil na klop, v končnici pa so njegovi igralci z nespametno igro prišli do že tretjega zaporednega poraza.

»Nismo bili dovolj zbrani in pametni, da bi prišli do zmage. Delali smo preveč neumnosti v končnici, imeli pa tudi nekaj smole. Uspeh si moraš zaslužiti, mi pa si ga tokrat nismo,« je bil odkrit Jurica Golemac.

Košarkarji Krke brez Arapovića, Špana in Stergarja po pričakovanjih niso bili dorasel nasprotnik Partizanu v Beogradu, na koncu pa so vknjižili celo najhujši poraz, odkar nastopajo v ligi ABA. »Za moje moštvo in še posebej zame je bila ta tekma velika čast, saj si na začetku trenerske kariere nisem predstavljal, da bom lahko vodil svoje moštvo proti moštvu Željka Obradovića. Ni me sram poraza za 47 točk, saj je bila za moje mlade fante to velika šola. Prvič so se srečali s tako energijo, obrambo in kakovostjo, kot jo je prikazal Partizan. Upam, da smo se kaj naučili in da bomo to uporabili proti nam enakovrednim nasprotnikom v prihodnje,« je povedal trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 5. krog: Olimpija – Budućnost 79:84 (20:22, 42:46, 55:57, Pullen 26, Blažič 16, Ejim 10, Radovanović in Hodžić po 8, Auguste 5, Carmichael 4, Keene 2), Partizan – Krka 92:45 (18:11, 43:28, 64:34, Madar 23, Glas 12; Macura 9, Kosi 8, Stipčević 7, French 6, Bibbs, Škedelj in Lapornik po 4, Medved 2, Stavrov 1), Mornar – C. zvezda 69:77 (Lewis 16; Dobrić 22), Mega – FMP 82:89 (Smith 17; Jones 24, Zajc ni igral), Zadar – Borac 70:56 (Carter 18; Hale 23), Igokea – Split 85:67 (Ilić 15; Bajo 11, Barič 7), danes ob 18. uri: S. centar – Cibona.