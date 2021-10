Dve tekmi, dve zmagi z 1:0. Olimpija že igra tako, kot si želi povratnik na trenersko klop Dino Skender. Ljubljančani na igrišču zelo malo tvegajo, disciplina v igri pa se jim je obrestovala proti obema primorskima kluboma. Po domači zmagi nad Taborom je Olimpija osvojila Obalo in se vodilnemu Kopru približala na točko zaostanka. »To je bila junaška, borbena tekma. Čestitke igralcem,« je zaploskal Dino Skender. Če bo redno osvajal točke, si bo zagotovil mir pred kritikami ne glede na igro.

Olimpijina postava vse bolj tujska

Ljubljančani so v Kopru odločno krenili po zmago, potem pa organizirano z vsemi močmi branili gol prednosti. V prvih minutah so zatresli prečko, nato pa se je Almedin Ziljkić izkazal z najlepšim golom kroga, ko je z razdalje skoraj brez zaleta zadel ob stičišče vratnice in prečke. Junak Olimpije je prišel na tekmo brez pravega treninga, saj je bil ves teden poškodovan. Skender ga je pohvalil, da se je žrtvoval za ekipo in bil nagrajen. Olimpija se je po vodstvu pomaknila v obrambo in predvsem v drugem polčasu je Koper vztrajno pritiskal za izenačenje. Prav vsakič je naletel na obrambni blok gostov, ki so zaprli vse poti do svojega gola. Olimpija je bila iz protinapadov bližje novemu zadetku, a je na koncu ostalo pri minimalni zmagi Ljubljančanov, s katero so zakuhali prvenstvo v boju za prvaka.

Koper je bil močno oslabljen, kar je vplivalo na pomanjkanje ideje in konkretnosti v igri vodilnega prvoligaša. »Upam, da se bomo kaj naučili iz poraza. Žal smo zadetek prejeli na podoben način kot v prejšnjem krogu. Moramo ostati stabilni,« je komentiral koprski trener Zoran Zeljković, ki je moral priznati tretji poraz v sezoni. Skender po vrnitvi uveljavlja odločno igro v obrambi, ki jo je lažje natrenirati kot kreativnost v napadu. Udarna postava je postala večinoma tujska, mladi domači igralci pa sedijo na klopi, čeprav to nima veliko skupnega z vizijo novega predsednika Adama Deliusa iz Nemčije. Olimpija in Koper se bosta znova pomerila v sredo v Stožicah v četrtfinalu slovenskega pokala.