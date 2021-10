V času velikih napetosti v Bosni in Hercegovini, ko zaradi separatističnih teženj Republike Srbske (RS) in njene blokade skupnih institucij BiH grozi ponovni izbruh medetničnih spopadov, sta se v soboto v Beogradu srečala predsednik Srbije Aleksandar Vučić in srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik. Vučić tako dokazuje Zahodu, da je »faktor stabilnosti« na Balkanu in da zna umiriti Dodika, ki naj se ne bi znal brzdati in je povzročil sedanjo krizo.

Dodikovo sprenevedanje Kot je dejal Vučić novinarjem, je Dodiku posredoval »nekaj pomembnih sporočil« iz EU, zlasti glede njegovega načrta, da bi se v začetku novembra vojska RS ločila od vojske BiH. Zavrnil pa je zahteve po sankcijah proti RS in dodal: »Ne bo blokade na Drini, dokler bom predsednik Srbije.« Vučić je še povedal, da je Dodik pripravljen zagotoviti nemoteno delovanje institucij BiH, če bi se rešilo vprašanje uporabe gozdov in kmetijskih zemljišč. Dodik se tu spreneveda, saj je blokado skupnih institucij BiH začel, ker je Slovenec Valentin Inzko, preden mu je poleti prenehal mandat visokega predstavnika mednarodne skupnosti, sprejel zakon, ki hudo kaznuje vsako negiranje genocida in poveličevanje vojnih zločincev. Dodik je leta 1998 prišel na čelo RS kot upanje Zahoda, saj je sprva zagovarjal preganjanje vojnih zločincev in priznaval genocid v Srebrenici, a potem kmalu ne več. Glede letošnjih groženj z odcepitvijo RS vendarle lahko rečemo, da se je tresla gora, rodila pa miš. Dodik je zdaj v Beogradu dejal, da mir nima cene in da ga ni pripravljen žrtvovati za RS. Dejansko odstopa od svoje izjave 23. julija, ko je rekel: »Že naslednji teden sem pripravljen razglasiti samostojno Republiko Srbsko.« Tedaj je ameriškemu odposlancu za zahodni Balkan, ko ga je ta opozoril, da so zaradi blokade institucij BiH »sankcije pripravljene«, odvrnil: »J… se mi za sankcije.«