Janša in Tonin prejela grozilni pošiljki

Predsednik vlade Janez Janša in obrambni minister Matej Tonin sta v petek prejela pošiljki z grožnjami s smrtjo. Pismoma sta bila priložena strelna naboja, premierju so poslali tudi fotografiji, na katerih so bile na njegovem obrazu in obrazih ožjih družinskih članov narisane tarče.