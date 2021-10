»Pukni zoro« in ko nekomu poči film

Te dni je na vrsti za turbulence spet Bosna. In Hercegovina. Zdi se, da Milorad Dodik, najnovejši najboljši prijatelj madžarskega premierja Viktorja Orbana in obvezni spremljevalec Aleksandra Vučića, igra nevarno partijo, ki spominja na »vse ali nič«. Čeprav ne moremo poznati vseh podrobnosti, je stvar na prvi pogled jasna: njegov cilj je razglasiti samostojno entiteto Republiko Srbsko. Kot član skupnega predsedstva je umaknil srbske kadre iz predsedstva, potem pa so se morali na pritisk od zunaj vrniti. Pristojnosti državne agencije za zdravila – tega najbolj donosnega dela trga in terena, kjer denar najhitreje priteka – je ekspresno prevalil na raven entitet, in zdi se, da pravzaprav zbira sredstva, ki bi lahko pomagala, če bi izbruhnili vojaški spopadi. Tisto, kar pogovorno imenujemo mednarodna skupnost, še vedno ne ukrepa, razen sporočil, v katerih »izraža zaskrbljenost«.