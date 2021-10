Levica bi državno financiranje Podgorškovega Grma odložila za sto let

Koalicijski poslanke in poslanci bodo v torek najverjetneje izglasovali, da bo visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki je politični projekt desnice, financirala država. V Levici bodo z vloženim amandmajem skušali doseči, da bi to začelo veljati šele čez sto let.