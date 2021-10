»Turčijo morajo spoznati in se jo naučiti razumeti. Od tukaj morajo izginiti, če Turčije ne razumejo.« Tako je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan obrazložil svoj ukaz zunanjemu ministrstvu, naj v najkrajšem možnem času veleposlanike ZDA, Nemčije, Francije, Kanade, Danske, Nizozemske, Norveške, Nove Zelandije in Švedske razglasi za nezaželene osebe v Turčiji. Dejansko njegov ukaz pomeni, da bo treba deset veleposlanikov iz države izgnati, kar bi privedlo tudi do močnega poslabšanja odnosov Turčije s to deseterico držav.

Za tako drastičen ukrep, ki predstavlja doslej največjo fronto proti državam Zahoda med njegovo skoraj dvajsetletno vladavino, se je Erdogan odločil, ker je omenjena deseterica veleposlanikov pred dnevi na Turčijo naslovila skupen poziv za čimprejšnjo izpustitev priprtega borca za človekove pravice Osmana Kavale, ki je tudi založnik in eden od ustanoviteljev turške podružnice Open Society Insitute Georgea Sorosa. Očitali so mu, da je organiziral proteste v parku Gezi leta 2013. Sodišče ga je oprostilo, le nekaj ur po izpustitvi pa so ga vnovič aretirali in mu nato očitali vohunjenje v času poskusa državnega prevrata leta 2016. Evropsko sodišče za človekove pravice je njegovo izpustitev zahtevalo že leta 2019.