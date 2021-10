Životarjenje s povprečno plačo

Najem stanovanja v Ljubljani je za posameznika s povprečno plačo hud finančni zalogaj, ki ga hitro pahne v primerljiv, če ne celo slabši položaj od osebe z minimalno plačo in lastniškim stanovanjem. Tudi argument, da so plače v Ljubljani bistveno višje in da si zato lahko prebivalci privoščijo višje najemnine ali nakup dražjega stanovanja, ne zdrži, saj povprečna plača v Ljubljani od državnega povprečja odstopa le za okoli 10 odstotkov, cene nepremičnin pa so skoraj dvakrat višje od državnega povprečja. In dejstvo je, da je treba tudi podatek o višji povprečni plači v Ljubljani jemati z rezervo: na eni strani imamo namreč ozek krog zaposlenih z izjemno visokimi dohodki, ki ne samo da si lahko privoščijo stanovanje ali hišo, temveč v nepremičnine vlagajo tudi svoje prihranke, na drugi strani pa večino, ki po dohodkih ne odstopa od prebivalcev drugih slovenskih mest.