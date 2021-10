Da, znova je pred vrati čas, ko bo treba letne pnevmatike na avtomobilih zamenjati za zimske. Res je, dotlej je, zakonsko gledano, še natanko tri tedne časa, prav nič pa ni narobe, če ne čakate ravno do 15. novembra ali do prvega snega. Vremenske razmere so nas že opozorile, da se splača imeti svoj avto »obut« v zimske pnevmatike, ki se bolje obnesejo pri temperaturah, nižjih od sedem stopinj Celzija, kakšne »vročine«, pri kateri bi se preveč obrabljale, pa zagotovo ne bo več. In če ne živite in se ne vozite le v priobalnem pasu, pozabite tudi na celoletne pnevmatike. Čeprav so te resda boljše, kot so bile, so na podlagi vseh merodajnih testov še vedno zgolj in le kompromis. Kompromisov pa pri prometni varnosti ne sme biti, zaradi česar je še manj kot uporaba celoletnih pnevmatik priporočljivo, da tudi pozimi uporabljate kar letne. Če imajo te namreč najmanj tri milimetre profila in imate obenem v prtljažniku verige, boste s tem zadostili črki zakona, a obnašanje avtomobila bo precej bolj nepredvidljivo, nevarno. Tako za vas kot druge.

Bi bilo zaradi tega nemara treba spremeniti posamezne člene zakona o pravilih cestnega prometa, ki ga sicer pristojni pogosto tako zelo radi, vselej z argumenti, da se bo s tem izboljšala prometna varnost? Zagotovo! Tako bi se pač vedelo, da je opcija le ena sama, brez kompromisov, predvsem pa bolj varna. Pozimi se vozi z zimskimi, poleti z letnimi pnevmatikami. Pika.

In na tak način bi nemudoma odpadla tudi vsa razmišljanja, kot ga je imel zgoraj omenjeni. Pred svojim omizjem je namreč na glas razlagal, da na svojem avtomobilu (mimogrede, pripeljal se je s prekrasnim BMW serije 5, takole čez palec vrednim blizu šestmestnemu številu evrov) letos ne bo menjal pnevmatik zaradi tega, ker ima zimske na »grdih jeklenih platiščih«, zaradi česar je ves avto takoj videti precej grši. No, vsaj upam, da mi ga je uspelo prepričati o nasprotnem, saj je deloval precej dojemljiv za argumente. Ki jih v prid zimskim pnevmatikam v zimskem času tako rekoč nikdar ne zmanjka.