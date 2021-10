Nekateri se v zvezi s tem sklicujejo na 82. člen ustave: »Poslanci niso vezani na kakršnakoli navodila.«

Kaj to pravzaprav pomeni? Da jim strici iz ozadja ne smejo prišepetavati? Ali kdo? Tudi predsednik stranke ne?

Domnevam, da je poanta to, da se poslanci morajo pri glasovanju odločati po svojem prepričanju. Da ne sme nihče na njih vplivati.

Načeloma je to super. Ampak kdo ali kaj pa nam volilcem garantira, da bodo v isti stranki vsi poslanci vsaj podobnega prepričanja?

Na volitvah glasujemo za poslanca kot posameznika, ki pa kandidira na strankarski listi. Uspeh stranke je seštevek glasov, ki jih dobijo njeni kandidati. Več ko dobijo glasov, več sedežev dobi stranka.

Zakaj bi torej poslanci potem individualno glasovali drugače, kot se je kolektivno dogovorila njihova stranka?

Antagonizem, ki se je razpasel v DZ, postaja vse bolj prevladujoč način razmišljanja tudi znotraj strank. DeSUS, najšibkejša in najbolj razsuta stranka, je tudi najbolj nestabilna in razklana. Najbolj šibka. In taki nimajo kaj iskati v parlamentu. Ne glede na to, za koga glasujejo.

Biti poslanec ni poklic, ki bi zahteval kdo ve koliko originalnosti. Malo pameti, poštenja in strpnosti zadošča. Predvsem pa to, da se zna dogovoriti. S svojimi in njihovimi. Da je team player. Ne solist. To mu olajša delo. Ker je dolžen spoštovati odločitve stranke. Ker le zakaj bi bil sicer njen član?

