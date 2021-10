Vem, težko je predvideti vse posebnosti v vodenju družbe, države, toda na nekatere protislovnosti bi pa oblastni le morali paziti, kot denimo, da testi veljajo 2 dni ali pa 5 dni. Ali pa cepljeni morajo nositi maske enako kot drugi? Zakaj, če so po 14 dneh po dveh odmerkih cepiva že zaščiteni? Kaj smo dosegli z nedovoljenjem prehodov med občinami? Ali pa s policijsko uro? Da ne omenim zaplinjanja drugače mislečih s solzivcem… Tako in tako so vsi protesti naravnani proti nesprejeti in nespretni, avtoritarni oblasti.

Pojavljajo se najbolj obremenjujoče trditve: necepljeni bodo krivi za številne smrti. Kako, zakaj, če so cepljeni zaščiteni pred okužbo, vas vprašam. Necepljeni pa pač tvegajo na lastno odgovornost. Do tega ima vendar v tem našem sistemu individualizma vsakdo pravico.

No, dejstva pravijo, da tudi cepljeni zbolevajo in celo umirajo. Mar ne bi bilo bolj »demokratično«, če vlada ne bi prikrito izvajala obveznega cepljenja (na delovnem mestu moraš imeti PCT; kdo pa se bo kar naprej testiral!?), kar je de facto enako, kot je bilo v še in še kritiziranem socializmu! Nekateri, lahko bi rekel z mentaliteto še iz »starega« sistema, navijajo v to smer.

Naj navedem nekaj svojih pomislekov. Če bi bil ta virus tako nevaren, kakor se mu posveča pozornost, bi morali mrtve voziti z vozovi kot v času črnih koz, danes kar s tovornjaki. Še največ škode na zdravju so naredili in še delajo razni lockdowni, karantene, prepovedi vstopanja v javne institucije, trgovine, gostilne, zastraševanja vseh vrst (stalno naštevanje zbolelih, njih posledice, nonstop prisotnost v javni besedi in sliki…).

Upanja za manj »bombardiranja« z virusom seveda ni, če se ga je lotila »svetovna, tudi zdravstvena oblast«. Malce bi pomagalo, če bi premogli zaupanja in pameti vredno oblast, ne take, kot jo imamo. Res da se vsem ne da ugoditi, ampak prijazna, preudarna, na občo dobrobit naravnana bi stanje bistveno bolje speljala. Tako pa ji gre prvenstveno za uporabo pandemije v strankarsko oblastodržne interese. No, tako ali drugače se bodo razmere spremenile, upam, da vsaj pri nas. Za »svetovno« vlado pa ne vem, sliši se že o novih epidemijah.

Herman Graber, Ljubljana