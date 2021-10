Ste vedeli, da imajo države seznam imen, ki sodijo med prepovedana? V Nemčiji je takšno Adolf Hitler, v Franciji Nutella, na Danskem Anus, v Mehiki Rambo in na Portugalskem Mona Lisa. V Sloveniji imamo celo zakon o osebnem imenu, v katerem piše, da se lahko pravica do svobodne izbire osebnega imena omeji le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi.

Barry, Maurice in Robin. Imena, ki nikjer niso sporna. Še več, v šestdesetih in sedemdesetih letih so sodila med bolj priljubljena. Z razlogom. Šlo je za brate Gibb iz skupine Bee Gees, ki so jih občudovale množice, po vsem svetu pa so prodali več kot 200 milijonov plošč. Maurice in Robin sta že pokojna, Barry pa s svojim značilnim piskajočim glasom prepeva še danes. Ne samo uspešnic, ki jih je posnel skupaj z bratoma, temveč tudi svoje. In če bi izbrali tisto, ki je med ljudmi najmanj znana, je to gotovo pesem Born, ki jo je v studiu posnel 22. februarja 1970 za svoj prvi solistični album, ki pa ga na koncu sploh ni izdal.

Želim biti slaven, kot je on, glasno poudarja štirikolesnik s pomenljivim imenom – born. Glasno kljub temu, da je sopomenka tišine. Tišje namreč na štirih kolesih ni mogoče. Adut iz španskega hleva Cupra namreč stavi na električni pogon. Ali prevedeno, je v trendu, za katerega so v avtomobilistični industriji prepričani, da predstavlja prihodnost. Ali bodo v nekaj letih resnično vsi novi avti elektrificirani, bo pokazal odziv ljudi, ima pa born kar nekaj adutov, s katerimi lahko omreži množice. Vam na prvi pogled deluje znano? Potem sodite med poznavalce, saj je born dejansko ID.3. Ta je kot volkswagen pričakovano oral (električno) ledino. Ljudje, ki radi kukajo v prihodnost, so ga vzeli za svojega, do konca septembra so jih v Evropi prodali 144.000, avgusta je bil najbolje prodajan električni avto. Ob omembi imena se odgovornim od sreče kar orosijo oči, saj je po njihovih besedah zadetek v polno, kar polovica njegovih kupcev pa se je prvič odločila za volkswagen. Born (v dolžino meri 4,32 metra, prtljažnik pogoltne 385 litrov) ima srečo, da ni prvi, saj so lahko španski razvojniki odpravili manjše napake, ki jih ima ID.3. Je namreč preveč digitalen in z včasih slabše odzivnim zaslonom na dotik. Ta je pri bornu z dobrimi 30 centimetri (12 palci) večji in deluje brez težav, je pa zato pred voznikom premajhen zaslon. Če iščete gumbe, jih boste iskali zaman (razen na volanskem obroču), vse je namreč na dotik, kar zahteva privajanje. Hvalimo serijski školjkast sedež, v katerega pa se marsikateri preobilni zemljan ne bo mogel namestiti. Notranjost je kakovostnejša kot pri ID.3, je namreč dvobarvna in z različnimi modnimi vzorci, veseli veliko predalov in odlagalnih mest. Nekaj posebnega je tudi samodejni menjalnik desno zgoraj ob volanu, ki mu ukazujemo z vrtenjem. Hvale vreden je tudi projicirni zaslon na vetrobranskem steklu s tehnologijo obogatene resničnosti, ki vozniku prikazuje vse potrebne podatke. A vsem tem bombončkom navkljub je malo verjetno, da bi na trgu prekosil starejšega brata. Cupra je v okviru koncerna Volkswagen namreč butična znamka in kot takšna tudi višje cenovno pozicionirana. Tako je za borna v Sloveniji treba odšteti najmanj 38.800 evrov (motor 204 KM, baterija 58 kWh) oziroma 500 več kot za primerljivega ID.3.

Če ne verjamete v ljubezen na prvi pogled, boste ob pogledu na borna vanjo začeli verjeti. Če bi bil še bolj luštkan, bi bil že kičast. Z malo domišljije v njem prepoznamo postavno žensko, prsato, s širokimi boki in ozkim pasom. Mene je omrežila, verjetno bo tudi vas. A samo privlačna oblika ne sme biti razlog za nakup, pa čeprav je nakup avtomobila večen boj med razumom in čustvi, ko največkrat zmagajo prav čustva. Da bi za električni avto, sploh prvega v družini, odšteli zajeten kupček evrov, vas mora prepričati tako z dosegom kot tudi hitrostjo polnjenja. Zmogljivost namreč ni sporna. Dovolj je že podatek o pospešku do stotice, ki bo že pri šibkejšem 150-konjskem motorju z 8,9 sekunde prepričal tudi skeptike. Pri 204-konjskem je že na ravni športnega avtomobila (6,6 sekunde). Če vam to še ni dovolj, si lahko kupite paket e-Boost, ki moč poveča na 231 konjev (170 kW), tistim z nekaj več vozniškega znanja pa omogoča, da izklopijo nadzor stabilnosti ESP.

Ljudje imamo veliko strahov, ko vozimo električni avto. Da nam bo na primer na daljši poti zmanjkalo elektrike in bomo ostali na cesti. Za volanskim obročem borna lahko na tovrsten strah pozabite. Še več, že najmanjša baterija z zmogljivostjo 45 kWh zagotavlja 340 kilometrov dosega, srednja je izbira baterije z 58 kWh in dosegom 420 kilometrov, najzmogljivejša s 77 kWh se hvali s kar 540 prepeljanimi kilometri. Zadetek v polno je čas polnjenja. Na domači polnilnici dobrih šest ur, na hitri pa se v 35 minutah napolni kar 80 odstotkov baterije. Če ste neučakani, zgolj podatek, da naj bi prodaja uradno stekla januarja prihodnje leto.