Mesec dni po izginotju in še nekaj tednov več po nasilni smrti zaročenke Gabby Petito so v naravnem rezervatu Carlton Reserve v North Portu na Floridi našli posmrtne ostanke 23-letnega Briana Laundrieja. Da gre res zanj, je FBI potrdil s pomočjo njegove zobozdravstvene kartoteke, v bližini kosti pa so našli še njegov nahrbtnik in dnevnik. Čeprav je moker in v zelo slabem stanju, bi prav slednji lahko dal odgovore na številna vprašanja, med drugimi kaj se je zgodilo z mladeničem in zakaj je umrla njegova leto dni mlajša zaročenka. Njeno truplo so na robu narodnega parka Grand Taton na odročnem območju Wyominga našli konec septembra, obdukcija je pokazala, da je bila zadavljena.

Vplivnica in blogarka Gabby je Briana poznala še iz otroštva, z leti se je iz prijateljstva razvila ljubezen. Konec junija sta se z belim kombijem, predelanim v spalnik, podala na popotovanje življenja. Največ časa sta posvetila narodnim parkom, doživetja pa dokumentirala na spletnih družbenih omrežjih. Zgodba mladega para si je pot na naslovnice ameriških medijev utrla sredi septembra, ko so Gabbyjini starši prijavili hčerino izginotje, ker se jim ta že nekaj časa ni oglašala. Šele takrat so izvedeli, da se je deset dni prej njihov bodoči zet s kombijem domov vrnil sam. Brian takrat s policijo ni želel sodelovati, prošnje za pogovor je vztrajno zavračal, kmalu zatem pa izginil tudi sam. Po besedah njegovih staršev se je odpravil na pohod v lokalni rezervat Carlton, zraven vzel nahrbtnik, ne pa denarnice in telefona. Domov se ni več vrnil.